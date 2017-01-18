Украина не пойдет на поводу у Кремля по возвращению Донбасса – экс-нардеп

Верховная Рада не согласиться на сценарий Кремля, которым предлагается отдать России оккупированный Крым, а взамен получить возвращение Донбасса, но с российским влиянием. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-народный депутат, глава крымской организации ВО "Батьківщина" Андрей Сенченко.

По его словам, общество не допустит, чтоб украинские политики согласились отдать Крым ради сохранения Донбасса.

"Один из вариантов: программа-максимум для Кремля – все забывают о Крыме, а Донбасс они возвращают в инфицированном виде. При этом РФ продолжает контролировать там ситуацию. На такой сценарий никто не пойдет. Даже наш уродливый парламент не согласится на сценарий Кремля по возвращению Донбасса, подконтрольного РФ. Им просто общество этого не позволит. Идея отделения вопроса Крыма от вопроса Донбасса на руку Кремлю. Потому что и там, и там наша территория. Для нас что одна, что вторая часть страны – оккупированные. Мы должны настаивать на полной деоккупации наших территорий. Более того, я думаю, проблема Донбасса не решится, пока не будет найдена формула по возвращению Крыма", – подчеркнул Сенченко.

Также он добавил, что многие те политики, которые высказывают различные позиции по Донбассу и Крыму, часто не понимают, что делают, и делают это в рамках чужого сценария.

Напомним, вчера, 17 января, Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они (депутаты – ред.) будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в 2017 году перед пограничниками станет задача выйти на международно-признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму.

Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.