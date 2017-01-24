Украина одержала еще одну "кадровую" победу в ПАСЕ – дипломат

Арьев сохранил за собой должность председателя комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа

Голову постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народного депутата Владимира Арьева переизбрали председателем комитета Ассамблеи по вопросам культуры, образования, науки и медиа. Об этом в Twitter заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Кадровый прогресс в ПАСЕ продолжается. Поздравляйте Владимира Арьева с переизбранием Председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа", – написал дипломат.

Кадровий поступ в @PACE_News триває. Вітайте @VolodymyrAriev з переобранням Головою комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти і медіа — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 24 января 2017 г.

Ранее народный депутат Украины Георгий Логвинский был избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.