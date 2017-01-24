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Украина одержала еще одну "кадровую" победу в ПАСЕ – дипломат http://www.segodnya.ua/img/article/7911/46_main.1485247040.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/46_tn.1485247040.jpg Политика Арьев сохранил за собой должность председателя комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа

Украина одержала еще одну "кадровую" победу в ПАСЕ – дипломат

Сегодня, 10:31

Арьев сохранил за собой должность председателя комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа

Арьев. Фото: РБК-Украина
Арьев. Фото: РБК-Украина

Голову постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народного депутата Владимира Арьева переизбрали председателем комитета Ассамблеи по вопросам культуры, образования, науки и медиа. Об этом в Twitter заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Кадровый прогресс в ПАСЕ продолжается. Поздравляйте Владимира Арьева с переизбранием Председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа", – написал дипломат.

Ранее народный депутат Украины Георгий Логвинский был избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.
Украина, пасе, Арьев, делегация, кулеба

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Источник:

"Сегодня"

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