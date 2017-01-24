Украина одержала еще одну "кадровую" победу в ПАСЕ – дипломат
Арьев сохранил за собой должность председателя комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа
Голову постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народного депутата Владимира Арьева переизбрали председателем комитета Ассамблеи по вопросам культуры, образования, науки и медиа. Об этом в Twitter заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"Кадровый прогресс в ПАСЕ продолжается. Поздравляйте Владимира Арьева с переизбранием Председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа", – написал дипломат.
Кадровий поступ в @PACE_News триває. Вітайте @VolodymyrAriev з переобранням Головою комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти і медіа— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 24 января 2017 г.
Ранее народный депутат Украины Георгий Логвинский был избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.
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