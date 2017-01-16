Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7888/10_main.1484592213.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/10_tn.1484592213.jpg Политика Ранее Порошенко дал МИД соответствующее поручение

Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН

Сегодня, 20:43

Ранее Порошенко дал МИД соответствующее поручение

Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН
Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН

Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге. Об этом на своей странице в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Право на нашей стороне", – сообщила Беца.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге против РФ.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уже сформирован арбитраж для рассмотрения дела о нарушении Россией морского права. Президент Петр Порошенко заявил о готовности Украины доказать нарушения морского права со стороны России.
Украина, президент, права, ООН, министерство, гаага, суд ООН, Беца, международный суд

Вы сейчас просматриваете новость "Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Международный суд в Гааге. Фото: AFP

МИД: Уже сегодня иск против РФ будет в Гааге

Сегодня, 17:12

Дипломат считает, что Россия должна понести ответственность за акты терроризма и дискриминации в Украине

Политика

Порошенко обсудил иск против РФ. Фото: president.gov.ua

Порошенко поручил МИД передать иск в Гаагу против РФ

Сегодня, 15:13

Иск происходит в рамках Конвенций по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.