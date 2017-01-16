Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге. Об этом на своей странице в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Право на нашей стороне", – сообщила Беца.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге против РФ.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уже сформирован арбитраж для рассмотрения дела о нарушении Россией морского права. Президент Петр Порошенко заявил о готовности Украины доказать нарушения морского права со стороны России.