Украина получила предложение Германии провести заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД

В состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина

В Министерстве иностранных дел Украины получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины.

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности", – рассказали агентству в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства в среду.

Ранее в среду, 8 февраля, статс-секретарь, замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин сообщил, что организация встречи глав МИД "нормандского формата" на следующей неделе в Бонне сейчас находится в проработке.

"Возможность проведения встречи в таком формате прорабатывается ", – сказал Карасин, отвечая на просьбу подтвердить информацию о планах проведения встречи "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел "на полях" министерского заседания G20 в Бонне 16-17 февраля.

В состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина.