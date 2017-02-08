Украина получила предложение Германии провести заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД

Сегодня, 21:45

В состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина

МИД Украины, фото Андрей Товстыженко, ZN.UA
МИД Украины, фото Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Министерстве иностранных дел Украины получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины.

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности", – рассказали агентству в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства в среду.

Ранее в среду, 8 февраля, статс-секретарь, замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин сообщил, что организация встречи глав МИД "нормандского формата" на следующей неделе в Бонне сейчас находится в проработке.

"Возможность проведения встречи в таком формате прорабатывается ", – сказал Карасин, отвечая на просьбу подтвердить информацию о планах проведения встречи "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел "на полях" министерского заседания G20 в Бонне 16-17 февраля.

В состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина.
россия, Германия, Украина, Франция, заседание, состав, организация, стороны, предложение, ведомства, встречи, карасин, нормандская четверка, минские договоренности, договоренности, заседания, россию, На Донбассе
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "Украина получила предложение Германии провести заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Эрнст Райхель. Фото: albeu.com

В МИД Германии назвали условия для проведения встречи лидеров "нормандской четверки"

Вчера, 10:32

Посол отметил, что в данный момент проходят встречи советников, чья задача - готовить основу для переговоров глав государств

Донбасс

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

МИД Украины призывает партнеров по "нормандской четверке" усилить давление на РФ

26 Января, 16:30

Беца подчеркнула, что прекращение огня на один день не означает обеспечения условий по безопасности на Донбассе

Политика

Конфликт на Донбассе находится в активной стадии. Фото: AFP

Россия не готова уходить с Донбасса, не достигнув поставленных целей - эксперт

19 Января, 12:14

Если Европа проснулась, у нее есть время переломить ход событий, считает Алексей Мельник

Политика

Фото: AFP

Минские соглашения и "нормандский формат" в 2017 году: что будет с Донбассом

19 Января, 08:00

Украина должна быть готова к изнурительной работе, ведь новые лидеры в США и Франции - возможность для России попробовать "протолкнуть" выгодный для нее сценарий 

Политика

Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке" , фото bundeskanzlerin.de

В Кремле заявили, что Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке"

18 Января, 21:55

В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях

Политика

Карасин. Фото: newsmd.md

В МИД РФ прокомментировали подключение США к "Нормандскому формату"

6 Января, 16:59

Российские дипломаты предлагают дождаться инаугурации Трампа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования