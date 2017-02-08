Украина получила предложение Германии провести заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД
В состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина
В Министерстве иностранных дел Украины получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины.
"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности", – рассказали агентству в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства в среду.
Ранее в среду, 8 февраля, статс-секретарь, замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин сообщил, что организация встречи глав МИД "нормандского формата" на следующей неделе в Бонне сейчас находится в проработке.
"Возможность проведения встречи в таком формате прорабатывается ", – сказал Карасин, отвечая на просьбу подтвердить информацию о планах проведения встречи "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел "на полях" министерского заседания G20 в Бонне 16-17 февраля.
В состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина.
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