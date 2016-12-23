Украина получила ПриватБанк и бюджет, Одесса – нового губернатора: итоги недели

На уходящей неделе власть занималась вопросами будущего. В смысле, как и на что страна будет жить в 2017-м. В качестве ответов на эти вопросы был принят бюджет и национализирован "ПриватБанк".

КАК ЖИТЬ. Национализация "ПриватБанка" — это, конечно, не ответ на вопрос "на что будет жить страна?". Приобретая банк, государство приобрело не столько активы, сколько долги, которые придется покрывать бюджетными средствами. Так что ситуация с "ПриватБанком" — это ответ на вопрос "как?".

Еще никогда финансовый рынок Украины не был так близок к состоянию времен Советского Союза в смысле гарантирования вкладов. До вторника у нас был только один банк, вклады в котором гарантировались государством стопроцентно, — "Ощадбанк". Теперь их уже четыре: к "Ощадбанку" примкнули "Укрэксимбанк", "Укргазбанк" и "ПриватБанк", который вчера окончательно стал государственным.

Собственно, вся эта история и была затеяна ради "Привата", национализация которого всколыхнула общество. Хотя людей к ней готовили заранее, регулярно сообщая о том, что выкуп банка государством — это вовсе не банкротство, но население, как обычно, восприняло официальные комментарии с точностью до наоборот.

В течение двух дней у банкоматов "ПриватБанка" и в обменных пунктах царила паника. Стоя в очереди за снятием средств, граждане как бы проверяли государство на прочность, пытаясь узнать, насколько еще хватит у него налички". Правительство решило не сдаваться и выделило "ПриватБанку" 15 миллиардов, одновременно сообщив, что готово выделить и вовсе 148 миллиардов. И к среде стало ясно, что деньги в приватовских банкоматах не закончатся, а значит, в очередях нет смысла. Заодно и курс гривни к доллару, достигший почти 28 гривен, спустился почти до отметок прошлой недели. То есть к тем 27 гривням за бакс, которые и прогнозировались к концу года.

В среду глава Нацбанка Валерия Гонтарева объявила, что паника на финансовом рынке закончилась. Правда, это в том, что касается обычных граждан. С компаниями, которые держали свои счета в "Привате", сложнее. Во вторник их счета были заблокированы до вечера, и этих нескольких часов бизнесменам хватило, чтобы задуматься о закрытии всех своих счетов в национализированном финучреждении. К тому же уже объявлено, что нынешнее национализированное состояние временное, что в будущем предстоит каламбур в виде приватизации "ПриватБанка". А поскольку бизнес любит стабильность и тишину, а не аудиты и резкие движения, то тут ситуацию еще предстоит выравнивать.

НА ЧТО ЖИТЬ. На вопрос "на что будет жить страна?" ответил парламент, в ночь на среду принявший бюджет 2017 года. Бюджет противоречивый, поскольку он содержит в себе как социальные нормы, так и антисоциальные, как меры по укреплению финансовой стабильности, так и риски повышенной инфляции.

Главным его пунктом, безусловно, является повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен. Однако, признав, что минимальные потребности работающего человека находятся именно на этом уровне, правительство вывело за скобки пенсионеров. Если все последние годы минимальная пенсия составляла 75—80% минимальной зарплаты, то теперь она окажется меньше в 2,5 раза. В такой ситуации инфляция, которая неизбежно произойдет, скажется прежде всего на жизни пенсионеров.

Риски повышенной инфляции также несет в себе отмена льгот по НДС для сельхозпроизводителей. Вместо льгот вводятся дотации, но их давать будут не всем. А значит, возможен рост цен на сельхозпродукцию, производимую крупными агрофирмами и фермерами.

СВЕТЛОДАРСКАЯ ДУГА. Еще одной серьезной проблемой стало обострение ситуации на Донбассе, а конкретно — на так называемой Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Согласно сообщениям СНБО, сепаратисты там перешли в наступление, которое было отбито, а украинские военные заняли опорный пункт противника. Но в результате, по официальным данным, там погибли пятеро солдат. Однако волонтеры и военные пишут о том, что жертв может быть больше и что опорный пункт удержать не удалось, так как сепаратисты накрыли его плотным огнем артиллерии (отсюда и большие жертвы).

К счастью, со вчерашнего дня бои на Светлодарской дуге стихли, а с 24 декабря даже обещан режим тишины. Остается надеяться, что он окажется продолжительным.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ РЕПРЕССИИ. Переломной неделя стала и в карьере нардепа Надежды Савченко. Скандал вокруг нее разгорелся после того, как Пуля самовольно поехала на встречу с сепаратистами в Минск. Сначала ее исключили из фракции "Батькивщина", а вчера — из состава украинской делегации в ПАСЕ. Теперь активно обсуждается, что пора Пулю исключить из парламента вовсе.

КОНКУРС ПО-ОДЕССКИ. На этой неделе Одесская область получила очередного губернатора. На место, освобожденное Михаилом Саакашвили, в результате конкурса был назначен руководитель столичного полиграфкомбината "Украина" Максим Степанов.

О самом назначенце сказать можно не так уж и много, кроме того, что его комбинат печатает ID-паспорта, а он сам является кумом Игоря Палицы, работавшего одесским губернатором до Саакашвили.

Куда интереснее было то, что в конкурсе принимали участие многие известные личности: экс-министр транспорта Евгений Червоненко, экс-губернатор Одесской области Василий Горбаль и другие. Кроме них, на конкурс не допустили столичного бизнесмена и писателя Гарика Корогодского. Вообще, конкурс оставил впечатление, что подать заявку может кто угодно. Но Степанова СМИ называли главным претендентом за неделю до конкурса.

ВАНДАЛИЗМ ПО-УМАНСКИ. И еще одно событие уходящей недели — нападение вандалов на синагогу в Умани Черкасской области. Религиозный еврейский храм облили краской и забросали свиными головами (как известно, свинина у иудеев запрещена). Поскольку инцидент носит явную антисемитскую окраску, его расследование уже взял под контроль лично генпрокурор Юрий Луценко.

При этом генпрокурор высказал мнение, что акт вандализма устроили либо агенты Кремля, либо "внутренние идиоты". Однако наиболее очевидную версию, относительно ультраправых радикалов, Луценко озвучивать не стал. Возможно, он относит их либо к агентам Кремля, либо к внутренним идиотам.