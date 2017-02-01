Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки

Сегодня, 23:49

Делегация обратила внимание на гуманитарный кризис в районе Авдеевки и Ясиноватой

Совет Европы / Фото: sii.org.ua
Совет Европы / Фото: sii.org.ua

Во время заседания Кабинета министров Совета Европы Украина призвала делегации стран-участниц усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Украины в Совете Европы, передает телеканал "112 Украина".

В частности, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица привлек внимание к гуманитарному кризису в районе Авдеевки и Ясиноватой. Он подчеркнул усилия правительства Украины, волонтеров и Красного Креста по оказанию помощи населению.

Украина подчеркнула, что РФ контролирует действия так называемой "ДНР" и отметила, что в течение трех последних дней российско-террористические силы массово использовали запрещенное минскими договоренностями оружие и игнорировали призывы Украины к прекращению огня.

Украинская делегация призвала Совет Европы использовать все возможности для обеспечения того, чтобы российские преступления и грубые нарушения прав человека в Украине не остались безнаказанными. Украина также призвала Совет Европы усилить давление на Россию с целью прекращения агрессии в Украине и обеспечения полного выполнения Россией минских договоренностей.

Участие в заседании приняли делегации государств-членов Совета Европы, Генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд и Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Совета Европы Войцех Савицкий.

Как сообщалось ранее, Украина вынесла вопрос о ситуации на Донбассе на заседание комитета министров Совета Европы.

Напомним, генсек Совета Европы Ягланд призвал прекратить боевые действия на Донбассе и соблюдать режим прекращения огня.
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