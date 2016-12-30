Украина просит страны-члены ООН усилить давление на РФ

Мировое сообщество должно отреагировать соответствующим образом на действия России против Украины

В связи с беспрецедентным давлением России на украинцев, Украина призывает страны-члены ООН оказать давление на россиян. Об этом заявил в своем письме к генсеку ООН постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко, передает 112.ua.

Украинский постпред в ООН отмечает, что мировое сообщество должно отреагировать соответствующим образом на действия России против Украины.

"Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства членов организации ООН усилить давление на агрессора", – говорится в письме.

Напомним, с аналогичным заявлением выступило и Министерство иностранных дел, которое выразило категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".