Украина стала великой стеной, которая отделяет Европу от путинской орды – Парубий (видео)

Сегодня, 10:56

Парламент минутой молчания почтил память украинских воинов, погибших за нашу страну


Сегодня, 7 февраля, открылась шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва. Открывая сессию, слово взял председатель парламента Андрей Парубий.

"Только не уходите из Авдеевки" – это слова украинской женщины к украинской армии. Женщины, которая пришла к нашим солдатам после недель обстрелов из "Градов" украинского города Авдеевка. Не ушли, устояли, выровняли стратегическую ситуацию на фронте ценой жизни лучших сынов Украины, отдавших свою жизнь ради надежды для миллионов, ради нашей победы", – сказал он.

"Украинская армия сегодня стала надеждой для миллионов наших граждан – и не только в Донецкой и Луганской областях. Она стала надеждой для украинцев в оккупированных Донбассе и Крыме, она стала надеждой и щитом для всей свободной Европы. Она стала одной великой стеной, которая отделяет Европу от путинской орды. Хочу от имени всех украинцев и украинского парламента поблагодарить наших воинов, которые остановили оккупанта", – подчеркнул спикер.

После этого Верховная Рада почтила минутой молчания память павших украинских воинов.

Напомним, что за время обострения ситуации в Авдеевке погибли 10 украинских бойцов, еще более 60 были ранены.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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