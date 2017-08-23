Украина станет членом ЕС и НАТО – Порошенко

Сегодня, 09:49

Глава государства напомнил, что украинские дипломаты выиграли борьбу с российской агентурой, мешавшей проевропейскому курсу Украины

Петр Порошенко. Фото: архив
Петр Порошенко. Фото: архив

Президент Украины Петр Порошенко заверил украинцев, что Украина в перспективе станет членом Европейского союза и присоединится к НАТО. Об этом он сказал во время церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Обратите внимание, как нашему флагу подходит соседство с флагом Европейского союза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободных путешествий в Европу, совершив все необходимые для этого реформы. Наши дипломаты выиграли нелегкую борьбу с российской агентурой, которая пыталась сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И 1 сентября, буквально через неделю, соглашение вступает в силу в полном объеме", – сказал Порошенко.

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"Упорно трудясь, мы будем приближать те дни, когда, в перспективе, Украина станет и членом Евросоюза, и участницей НАТО", – заверил глава государства.

Напомним, безвизовый режим с Европейским союзом для Украины начал действовать с 11 июня. За это время тысячи украинцев смогли беспрепятственно путешествовать по Европе.

Также 11 июля ЕС ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной, которое в полной мере вступает в силу с 1 сентября нынешнего года.
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