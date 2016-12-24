Украина вновь задумалась над введением визового режима с Россией

Украинские дипломаты в очередной раз подняли вопрос ввода визового режима для граждан РФ — на днях глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что его ведомство уже анализирует риски такого решения и в ближайшее время озвучит свои предложения. "Сегодня" узнала, о каких рисках говорил министр.

ИСТОРИЯ И РИСКИ. Впервые о визовом режиме с РФ заговорили еще в марте 2014-го — нынешний спикер ВР Андрей Парубий, тогда исполнявший обязанности секретаря СНБО, дал поручение МИД разработать механизм введения виз с Россией. Однако уже через сутки в Кабмине такую идею назвали "недальновидной" и вспомнили об украинцах, которые регулярно ездят в РФ на заработки — очевидно, что симметрично Россия введет визы для наших граждан. Продолжение история получила после того, как 3 октября уже 2016 года в Москве задержали украинского журналиста Романа Сущенко, — Парубий предложил нардепам поднять этот вопрос на заседании. Но инициатива не получила поддержки со стороны парламентариев. А уже в эту среду глава МИД признался, что работа в этом направлении все же ведется. "Россия знает, какие провокации сделать, если мы будем вводить визовый режим. Сейчас мы это анализируем и потом выйдем с предложением, как это делать и в какой срок", — подчеркнул Климкин.

ПРОБЛЕМЫ. По мнению эксперта-международника Андрея Бузарова, возвращение этой темы в повестку дня украинского правительства может свидетельствовать о том, что в высших эшелонах руководства соответствующее решение уже принято. "А сейчас просто думают, как это оформить максимально безболезненно для государства и граждан Украины", — подчеркнул он. В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что решение ввести визы ничего нового и эффективного с точки зрения нацбезопасности не принесет. Кроме того, он убежден, что это может обернуться проблемами для страны. "Во-первых, мы сами создаем сложности для наших заробитчан в РФ, которых, по разным оценкам, 1—2 млн человек. Во-вторых, необходимо будет расширить сеть консульских учреждений в РФ, что означает дополнительные затраты из бюджета. А Россия потребует этого и от Украины. И мы все понимаем, что российские дипломатические учреждения выполняют не только дипломатические функции, но и военные, и пропагандистские. Наконец, этот шаг будет не очень хорошо воспринят нашими международными партнерами: если Украина первой введет визы, то в глазах Евросоюза и США будет выглядеть в роли стороны, которая раздувает конфликт", — резюмирует эксперт.