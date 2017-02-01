Украина возглавила СБ ООН: что задумала украинская делегация

Украинская делегация планирует выдвинуть на рассмотрение Совбеза в феврале два вопроса

С сегодняшнего дня украинская делегация во главе с постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко будет главенствовать в Совете Безопасности данной организации.

Как известно, главенство в Совбезе ООН определяется поочередно на термин до одного месяца для каждой страны, которая считается непостоянным или постоянным членом Совета безопасности. Страны-руководители выбираются в английском алфавитном порядке.

Отметим, что в январе главными в СБ ООН были дипломаты из Швеции, а после Украины, в марте, председательствовать будут британцы.

Ранее Владимир Ельченко рассказывал, какие вопросы украинская делегация вынесет на рассмотрение Совбеза в феврале. По его словам, планируется рассмотреть два вопроса: защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе.

По его словам, первый вопрос будет рассмотрен 13 февраля. В тот день украинская делегация предложит рассмотреть защиту объектов критической инфраструктуры. Он отмечает, что мир стал слишком зависим от таких объектов.

Также 21 февраля будет рассмотрен второй вопрос – урегулирование конфликтов в Европе, который для Украины является более актуальным.

Хотя, как стало известно 31 января, в связи с событиями на востоке Украины, члены Совета безопасности ООН соберутся раньше – 2 февраля рассмотрят вопрос российских преступлений в Авдеевке.

Напомним, 31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины, в частности в Авдеевке. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.