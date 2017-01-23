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Украине не место в НАТО и ЕС – Фийон http://www.segodnya.ua/img/article/7907/3_main.1485151871.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/3_tn.1485151871.jpg Политика Кандидат в президенты Франции жестко высказался в поддержку России

Украине не место в НАТО и ЕС – Фийон

Сегодня, 08:10

Кандидат в президенты Франции жестко высказался в поддержку России

Франсуа Фийон. Фото: AFP
Франсуа Фийон. Фото: AFP

Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон в интервью газете Monde назвал безответственными заявления политиков, желавших вступления Украины и Грузии в НАТО.

"Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? У России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО", − отметил Фийон.

Он также добавил, что "нужно просто признать − Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО".

Фийон заявил, что отношения с Россией − стратегический вопрос для будущего Европы, и эти отношения надо восстанавливать.

Он считает, что необходимо создать европейский оборонный альянс, так как "политика США, которые управляют НАТО, не является решением против исламского тоталитаризма".

Фийон уточнил, что хотел бы союза с Германией в этом вопросе.

Напомним, президентские выборы во Франции 2017 года будут проводиться в два тура: первый назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая.

Ранее сообщалось, что кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, вероятнее всего, пройдут во второй тур.
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