Украине нужно помочь обороняться – американский генерал

Сегодня, 15:44

По словам Бридлава, трудно проводить реформы, когда деньги тратят на армию в полевых условиях

Филип Бридлав. Фото: ru.slovoidilo.ua
Филип Бридлав. Фото: ru.slovoidilo.ua

Экс-командующий США силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав заявил, что Украина должна иметь возможность обороняться, передает Польское радио.

"Украина должна иметь возможность обороняться; эта страна должна сосредоточиться на внутренних реформах, однако она тратит деньги на поддержку очень большой армии в полевых условиях ", – сказал Бридлав.

Американский военный напомнил, что ситуация в Украине сложная.

"Силы (пророссийских боевиков, – Ред.) на Донбассе, в юго-восточной части страны, продолжают оказывать давление на линию разграничения с Украиной. Это заставляет Украину держать в полевых условиях для обороны очень большую армию", – подчеркнул он.

"Все это очень дорого обходится, поглощает много энергии украинского народа. В настоящее время Украина должна сосредоточиться на внутренних реформах, именно об этом шла речь на Майдане. Трудно проводить реформы, когда деньги тратят на армию в полевых условиях. Это плохо. Считаю, что такое давление на Украину имеет целью создание проблемы для правительства. Было бы хорошо, если бы мы нашли решение, чтобы Украина могла проводить реформы, в которых нуждается", – сказал генерал.

Ранее Филип Бридлав заявил, что российская армия стала лучше со времен вторжения в Грузию до вторжения на Донбасс.
США, Донбасс, ВСУ, бридлав, реформы

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УНН

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