Украинская армия способна эффективно сдерживать Россию – Порошенко

По его словам, ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП – больше, чем некоторые члены НАТО

Сегодня украинская армия занимает 8-е место в Европе. Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений "Четем Хауз" в Лондоне, сообщает Администрация президента.

"Ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП – больше, чем некоторые члены НАТО.

Сегодня украинская армия занимает 8-е место в Европе. Это единственная армия, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна ее эффективно сдерживать", – сказал он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что США четко осознают роль Украины в мире.