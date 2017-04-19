Украинская армия способна эффективно сдерживать Россию – Порошенко

Сегодня, 14:12

По его словам, ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП – больше, чем некоторые члены НАТО

Петр Порошенко. Фото: Администрация президента
Петр Порошенко. Фото: Администрация президента

Сегодня украинская армия занимает 8-е место в Европе. Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений "Четем Хауз" в Лондоне, сообщает Администрация президента.

"Ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП – больше, чем некоторые члены НАТО.
Сегодня украинская армия занимает 8-е место в Европе. Это единственная армия, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна ее эффективно сдерживать", – сказал он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что США четко осознают роль Украины в мире.
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"Сегодня"

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