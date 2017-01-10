Украинские школы получили от Китая 23,5 тысячи новых компьютеров – Гройсман

По словам премьера, на эти компьютеры было установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft

В рамках соглашения Министерства образования и науки Украины и Китая более 2,4 тысячи украинских учебных заведений получили 23,5 тысяч новых компьютеров, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Какое современное образование без компьютеров? Накануне Нового 2017 года более 2400 учебных заведений Украины в рамках соглашения Минобразования Украины и КНР получили настоящий новогодний подарок – 23,5 тысяч новых компьютеров для украинских школ", – сообщил Гройсман на своей странице в Фейсбук.

По словам премьера, на эти компьютеры было установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft, которое было закуплено централизованно через систему ProZorro.

"Уверен, что в современном мире любой человек должен быть с компьютером на "ты". Более того, мое желание – чтобы кроме профессионального пользования, дети в школе изучали несколько языков программирования и усваивали навыки кодирования. Это путь к инновационным изменениям! В этом направлении движется весь современный мир. И мы также не должны оставаться в стороне", – написал премьер.