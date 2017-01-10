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Украинские школы получили от Китая 23,5 тысячи новых компьютеров – Гройсман http://www.segodnya.ua/img/article/7870/35_main.1484074867.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/35_tn.1484074867.jpg Политика По словам премьера, на эти компьютеры было установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft

Украинские школы получили от Китая 23,5 тысячи новых компьютеров – Гройсман

Сегодня, 21:04

По словам премьера, на эти компьютеры было установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

В рамках соглашения Министерства образования и науки Украины и Китая более 2,4 тысячи украинских учебных заведений получили 23,5 тысяч новых компьютеров, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Какое современное образование без компьютеров? Накануне Нового 2017 года более 2400 учебных заведений Украины в рамках соглашения Минобразования Украины и КНР получили настоящий новогодний подарок – 23,5 тысяч новых компьютеров для украинских школ", – сообщил Гройсман на своей странице в Фейсбук.

По словам премьера, на эти компьютеры было установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft, которое было закуплено централизованно через систему ProZorro.

"Уверен, что в современном мире любой человек должен быть с компьютером на "ты". Более того, мое желание – чтобы кроме профессионального пользования, дети в школе изучали несколько языков программирования и усваивали навыки кодирования. Это путь к инновационным изменениям! В этом направлении движется весь современный мир. И мы также не должны оставаться в стороне", – написал премьер.
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Источник:

"Сегодня"

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