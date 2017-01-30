Украинский посол: РФ подавится Крымом и вынуждена будет его вернуть

Сегодня, 17:46

Мировое сообщество не забывает о Крыме на фоне обострений на Донбассе, отметил дипломат

РФ сама вернет Крым Украине. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
РФ сама вернет Крым Украине. Фото: архив "Сегодня"

Россия будет вынуждена вернуть оккупированный ею Крым Украине, так как мировое сообщество не будет мириться бандитизмом, как основным принципом межгосударственных отношений. Об этом политическому хорватскому еженедельнику "7Dnevno" рассказал посол Украины в Хорватии Александр Левченко, текс интервью которого размещен на сайте МИД Украины.

"Крым является тем куском, которым Москва подавится. Она будет вынуждена вернуть его туда, откуда и украла. Внимание мирового сообщества сейчас действительно сосредоточено на Донбассе, потому что там проливается кровь, но и о Крыме никто не забывает", – сказал Левченко.

Он также отметил, что западные политические элиты прекрасно знают, что именно Крым является главной проблемой.

"Потому Крым Россия не только оккупировала, но и аннексировала, то есть провозгласила его частью своей территории. Это первая в истории Европы аннексия после времен Гитлера. Пока она продолжается, международное право и система безопасности Европы и мира остаются разрушенными. Никто не смирится с тем, чтобы бандитизм стал основным принципом межгосударственных отношений", – добавил посол.

Ранее президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что временно оккупированный Крым вернется Украине. Он напомнил, что это украинская территория, а ее аннексия Россией – это нарушение международного законодательства.
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