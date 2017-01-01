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Украинский посол в США прокомментировал скандальную статью Пинчука http://www.segodnya.ua/img/article/7850/53_main.1483268482.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/53_tn.1483268482.jpg Политика Дипломат призывает узнать мнение украинских бойцов с передовой на Донбассе о замораживании конфликта

Украинский посол в США прокомментировал скандальную статью Пинчука

Сегодня, 13:02

Дипломат призывает узнать мнение украинских бойцов с передовой на Донбассе о замораживании конфликта

Валерий Чалый. Фото: day.kiev.ua
Валерий Чалый. Фото: day.kiev.ua

Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что своими словами об оккупированном Крыме и Донбассе, а также об отказе Украины от евроинтеграци бизнесмен Виктор Пинчук подыгрывает российским пропагандистам. Так он прокомментировал на своей странице в Facebook скандальную статью украинского олигарха в Wall Street Journal.

Он считает, что можно было бы узнать мнение украинских бойцов с передовой на Донбассе о замораживании конфликта.

"Честно говоря, не вижу необходимости реагировать. Считаю, что это тот случай, когда "Акела промахнулся". Я, вообще, хотел бы увидеть в американских СМИ мнение наших ребят с передовой, или, по крайней мере, тех, кто там побывал. Что обидно – мы здесь, в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им и подыгрывают. Никаких ресурсов не хватит. Надеюсь, в 2017-м наш большой бизнес наконец начнет вкладываться в собственное выживание в Украине и поддержку наших партнеров, а не помогать врагам", – написал Чалый.

Напомним, Виктор Пинчук заявлял в своей статье, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
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Источник:

"Сегодня"

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