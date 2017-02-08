Украинский вопрос нельзя увязывать с решением других проблем – МИД Эстонии

Как отмечается, раздавались высказывания, что можно было бы увязать вопрос по Украине с участием России в борьбе с международным терроризмом

Решение украинского кризиса нельзя ставить в зависимость от решения других международных проблем, это отдельный вопрос, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

"Нельзя увязывать с другими проблемами. Какие это проблемы? Раздавались высказывания, что можно было бы увязать вопрос по Украине с участием России в борьбе с международным терроризмом, или, например, с ядерной тематикой", – сказал глава МИД Эстонии.

По его словам, "позиция Эстонии и Европейского союза ясна: украинский вопрос – это отдельный вопрос". "Территориальная целостность и суверенитет Украины – это темы, по которым нельзя отступать ни на шаг назад, отходить от уже обговоренного сотрудничества", – подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что и администрация США при президенте Дональде Трампе будет придерживаться такой же позиции.

"Позиция Эстонии и ЕС была и есть принципиальной и основополагающей. До сих пор администрация США разделяла ее, ЕС и США вели себя в отношении Украины одинаково. И если посмотреть, что говорит новый посол США в ООН, что говорит лидер республиканского большинства в сенате, то отношение США драматически не изменится", – подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что комиссия по иностранным делам парламента Эстонии приняла решение ужесточить позицию против России в связи с ситуацией на востоке Украины.

"Санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений. Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить", – говорится в решении парламентской комиссии.