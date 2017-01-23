Украинский вопрос Трампу малоинтересен – политологи

Дональд Трамп прошел процедуру инаугурации и официально занял пост президента США. "Сегодня" выяснила, чем в первую очередь может заняться 45-й президент Штатов, когда у него "дойдут руки" до Украины и как могут измениться отношения между нашими странами.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ. Эксперты не ожидают скорой встречи президента Украины Петра Порошенко и Трампа. Главные причины — занятость последнего внутриполитическими делами и более низкая приоритетность украинского вопроса для администрации Трампа, чем для кабинета Обамы, рассматривавшей нас сквозь призму национал-демократического проекта. "Трамп в отличие от Обамы — не глобалист, а националист. Он заявил, что для него на первом месте не распространение демократии в мире, а отстаивание интересов Америки, — сказал нам политолог Вадим Карасев. — Трамп сейчас станет решать озвученные им задачи: сворачивание затратной медреформы, ужесточение свободной торговли с Канадой и Мексикой, налаживание отношений с Россией. Февраль — слишком оптимистичная дата для встречи Порошенко — Трамп, да и к лучшему, так как Трамп будет не готов. Скорее всего, она состоится не раньше мая". С тем, что до лета не стоит ожидать подвижек, согласен и эксперт-международник Андрей Бузаров. Но встреча на высшем уровне, по его словам, в любом случае будет, вопрос лишь в ее результативности для Украины.

СЦЕНАРИИ. Карасев опасается, что США могут пойти на своеобразную сделку с РФ в решении украинского вопроса, причем не совсем выгодную для нас. Например, выполнение Минских соглашений по российскому сценарию — сперва выборы в "ЛДНР" и только потом контроль над границей, а не наоборот, как настаивает Украина. "Рычагов воздействия на наши власти со стороны США много — от экономических, а это отсутствие кредитов и военной помощи, до политизоляции и досрочных выборов", — говорит политолог.

Другие эксперты настроены более оптимистично. Андрей Бузаров склонен считать, что на 80% все останется как есть: военная и экономическая помощь, сотрудничество с МВФ. Но не более. Причина — Трампу и его окружению Украина малоинтересна, это понимал и наш политикум, поэтому сделал ставку на Клинтон. "Но если у Путина с Трампом не получится консенсуса, тогда возможен поворот США к Украине. В этом случае мы можем получить даже летальное оружие. Но вероятность такого развития событий — 15%. И 5% на то, что будут секретные договоренности между Трампом и Путиным о разделе сфер влияния, по которым Украину "отдадут" РФ. Но об этом станет известно лишь постфактум", — сказал нам Бузаров.

Впрочем, социолог Виктор Небоженко уверен, что политика США к Украине кардинально не изменится, ибо с 2014 года мы стали геополитическими союзниками, а США и РФ — геополитические враги, которые могут лишь вынуждено и временно сотрудничать. Но для нас опасность в том, что в отличие от Клинтон, которая хорошо знала "украинский вопрос" и не собиралась менять свою политику, Трампу понадобится минимум полгода на выработку стратегии по Украине. И этой паузой может воспользоваться Кремль.