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Украинский вопрос Трампу малоинтересен – политологи http://www.segodnya.ua/img/article/7906/29_main.1485107031.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/29_tn.1485107031.jpg Политика Новый глава Белого дома пока не готов решать проблемы Украины, считают эксперты

Украинский вопрос Трампу малоинтересен – политологи

Сегодня, 08:13

Новый глава Белого дома пока не готов решать проблемы Украины, считают эксперты

Новому президенту США понадобится минимум полгода на выработку стратегии по Украине. Фото AFP
Новому президенту США понадобится минимум полгода на выработку стратегии по Украине. Фото AFP

Дональд Трамп прошел процедуру инаугурации и официально занял пост президента США. "Сегодня" выяснила, чем в первую очередь может заняться 45-й президент Штатов, когда у него "дойдут руки" до Украины и как могут измениться отношения между нашими странами. 

СКОЛЬКО ЖДАТЬ. Эксперты не ожидают скорой встречи президента Украины Петра Порошенко и Трампа. Главные причины — занятость последнего внутриполитическими делами и более низкая приоритетность украинского вопроса для администрации Трампа, чем для кабинета Обамы, рассматривавшей нас сквозь призму национал-демократического проекта. "Трамп в отличие от Обамы — не глобалист, а националист. Он заявил, что для него на первом месте не распространение демократии в мире, а отстаивание интересов Америки, — сказал нам политолог Вадим Карасев. — Трамп сейчас станет решать озвученные им задачи: сворачивание затратной медреформы, ужесточение свободной торговли с Канадой и Мексикой, налаживание отношений с Россией. Февраль — слишком оптимистичная дата для встречи Порошенко — Трамп, да и к лучшему, так как Трамп будет не готов. Скорее всего, она состоится не раньше мая". С тем, что до лета не стоит ожидать подвижек, согласен и эксперт-международник Андрей Бузаров. Но встреча на высшем уровне, по его словам, в любом случае будет, вопрос лишь в ее результативности для Украины.

СЦЕНАРИИ. Карасев опасается, что США могут пойти на своеобразную сделку с РФ в решении украинского вопроса, причем не совсем выгодную для нас. Например, выполнение Минских соглашений по российскому сценарию — сперва выборы в "ЛДНР" и только потом контроль над границей, а не наоборот, как настаивает Украина. "Рычагов воздействия на наши власти со стороны США много — от экономических, а это отсутствие кредитов и военной помощи, до политизоляции и досрочных выборов", — говорит политолог.

Другие эксперты настроены более оптимистично. Андрей Бузаров склонен считать, что на 80% все останется как есть: военная и экономическая помощь, сотрудничество с МВФ. Но не более. Причина — Трампу и его окружению Украина малоинтересна, это понимал и наш политикум, поэтому сделал ставку на Клинтон. "Но если у Путина с Трампом не получится консенсуса, тогда возможен поворот США к Украине. В этом случае мы можем получить даже летальное оружие. Но вероятность такого развития событий — 15%. И 5% на то, что будут секретные договоренности между Трампом и Путиным о разделе сфер влияния, по которым Украину "отдадут" РФ. Но об этом станет известно лишь постфактум", — сказал нам Бузаров.

Впрочем, социолог Виктор Небоженко уверен, что политика США к Украине кардинально не изменится, ибо с 2014 года мы стали геополитическими союзниками, а США и РФ — геополитические враги, которые могут лишь вынуждено и временно сотрудничать. Но для нас опасность в том, что в отличие от Клинтон, которая хорошо знала "украинский вопрос" и не собиралась менять свою политику, Трампу понадобится минимум полгода на выработку стратегии по Украине. И этой паузой может воспользоваться Кремль.
россия, США, Крым, Донбасс, Порошенко, трамп, санкции
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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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