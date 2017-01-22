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Украинский вопрос: У Порошенко озвучили прогноз по большой сделке Путина с Трампом http://www.segodnya.ua/img/article/7905/54_main.1485073946.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/54_tn.1485073946.jpg Политика Советник Порошенко отметил, что больше всего о возросшей роли РФ говорят сами россияне, либо их лоббисты на Западе

Украинский вопрос: У Порошенко озвучили прогноз по большой сделке Путина с Трампом

Сегодня, 10:32

Советник Порошенко отметил, что больше всего о возросшей роли РФ говорят сами россияне, либо их лоббисты на Западе

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

Советник президента Украины Владимир Горбулин прокомментировал вероятность большой сделки между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая подразумевает решение вопроса Донбасса и Крыма.

В своей статье для Зеркала недели Горбулин пишет, что важным фактором являются двусторонние отношения между РФ и США. Он подчеркнул, что Кремль пытается поставить Россию в виде сверхдержавы, хотя по факту она такой не является.

"Страна, находящаяся под санкциями, активно проедающая свои валютные запасы, считает, что "по состоянию на начало 2017 года РФ — держава глобального уровня, которая самостоятельно обеспечивает свой суверенитет и национальную безопасность. Она не ассоциирует себя с какой-либо частью мирового сообщества — будь то Евро-Атлантика или страны бывшего СССР — и интегрируется непосредственно в глобальный мир", – пишет Горбулин.

Советник Порошенко отметил, что больше всего о возросшей роли РФ говорят сами россияне, либо их лоббисты на Западе.

"Единственным же реальным соперником США на международной арене остается Китай. И, по большому счету, когда речь идет о некой "Большой сделке", ее цель следует описывать вовсе не как передел "сфер влияния" между США и Россией, а как формирование некого нового статус-кво в отношениях между США и Китаем, а также Россией и Китаем", – подчеркнул Горбулин.

Эксперт высказал мнение, что реальность сделки между Москвой и Вашингтоном по Украине будет маловероятной без согласия Киева. А Киев, по мнению Горбулина, однозначно не хочет стать объектом торгов.
США, Порошенко, Горбулин, трамп, сделка, советник президента

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