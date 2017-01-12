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Украину ждет новый виток вооруженного конфликта – Айвазовская http://www.segodnya.ua/img/article/7876/65_main.1484227055.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/65_tn.1484227055.jpg Политика По ее словам, если Киев согласится на российский сценарий урегулирования на Донбассе, это лишь на время отсрочит эскалацию

Украину ждет новый виток вооруженного конфликта – Айвазовская

Сегодня, 15:13

По ее словам, если Киев согласится на российский сценарий урегулирования на Донбассе, это лишь на время отсрочит эскалацию

Ольга Айвазовская. Фото из открытых источников
Ольга Айвазовская. Фото из открытых источников

В Украине рано или поздно возникнет новый этап вооруженного конфликта. Об этом во время брифинга сообщила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

"То, что происходит в медийном пространстве относительно дискурса о том, что Украина должна смириться с потерей Крыма и пойти на реализацию сценария, который более правдоподобно выглядит в системе координат российских интересов, не является путем достижения мира. Это может быть только путем отсрочки того кризиса или нового этапа вооруженного конфликта, который рано или поздно возникнет. Украинское общество не может воспринимать компромисс со сдачей интересов Украины спокойно", – отметила она.

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ, заявил, что Москва будет разъяснять госсекретарю США Рексу Тиллерсону все вопросы касательно Донбасса.

"Я оставил бы это (заявление Тиллерсона о летальном оружии, – Ред.) без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", – сказал Песков.
россия, Украина, Крым, Донбасс, айвазовская

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УНН

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