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Урегулирование израильско-палестинского конфликта должно происходить мирным путем – МИД Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7830/0_main.1482708362.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/0_tn.1482708362.jpg Политика МИД отмечает, что Украина неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля

Урегулирование израильско-палестинского конфликта должно происходить мирным путем – МИД Украины

Сегодня, 01:44

МИД отмечает, что Украина неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля

МИД отмечает, что Украина неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, фото sockraina.com
МИД отмечает, что Украина неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, фото sockraina.com

Делегация Украины по факту рассмотрения резолюции Совета безопасности ООН 2334 о положении на Ближнем Востоке, выступает за мирное урегулирование конфликта.

"Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств – Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров", – говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном пресс-службой ведомства в воскресенье ночью.

МИД отмечает, что Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены СБ ООН, а также генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.

"Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", – подчеркивает украинская сторона.

Текст резолюции, по мнению министерства, является сбалансированным – она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны: "Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти – принять эффективные меры борьбы с терроризмом".

Украина последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, "поскольку на собственном примере почувствовала, к каким трагическим последствиям приводит его нарушение".

"Именно поэтому определяющими при выработке позиции Украины стали наш последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами", – подчеркивает ведомство.
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"Сегодня"

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