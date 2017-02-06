Уже в среду Аваков может определиться с кандидатом на пост главы Нацполиции

Сегодня, 13:49

Комиссии по отбору главы Нацполиции уже предоставила главе МВД свои рекомендации по кандидатурам

Арсен Аваков. Фото: из открытых источников
Арсен Аваков. Фото: из открытых источников

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже в самое ближайшее время сможет представить Кабинету министров кандидатуру на пост главы Нацполиции. Об этом заявили члены комиссии по отбору главы Нацполиции. сообщает "112 Украина".

"Аваков сможет уже сегодня начать проводить собеседования с тремя отобранными кандидатами. Не исключено, что уже в среду, 8 февраля, он представит кандидатуру Кабинету министров", – заявили в комиссии.

Отметим, Комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины.
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