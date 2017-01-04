В 2017 году Украина для Путина останется на первом месте – политолог
По словам Ярослава Макитры, в этом году не стоит ожидать прекращения российской агресии в Украине и Сирии
В 2017 году российская агрессия в Украине и Сирии может усилиться, особенно после того, как в конце прошлого года российское и сирийское руководство провело в Алеппо операцию, в результате которой силы оппозиции практически перестали контролировать город. Об этом в комментарии Сегодня.ua рассказал политолог Ярослав Макитра. Повлияет ли сложившаяся ситуация на отношения России и США предсказать сейчас невозможно – все будет зависеть от действий избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации.
По мнению Макитры, для России задача оккупации или контроля над Украиной будет оставаться на первом месте – для российского руководства это идеологический вопрос, актуальный уже на протяжении столетий.
"Украина всегда будет на первом месте, даже если это не будет заметно по каким-то действиям, – считает Макитра, – Путин (президент России Владимр Путин – Авт.) до конца, до последних своих дней будет искать механизмы как это сделать. Другое дело – удастся ли ему это. Украина, я убежден, остается и будет оставаться планом №1 для российского руководства", – считает Макитра.
Впрочем, отмечает эксперт, вероятность усиления российской агрессии актуальна не только для Украины, но и для Сирии, которая не только является предметом экономических интересов для России, но еще и своеобразным полигоном. Уверенности в своих силах Путину может добавить военная операция в сирийской Алеппо, в результате которой город почти покинули силы оппозиции, контролировавшие его последние четыре года.
"Это может прибавить ему (Путину – Авт.) сил и уверенности в собственных силах и т.д. Поэтому сценарии могут быть не очень утешительными, если Запад не придумает более весомых и серьезных стимулов для сдерживания Путина", – считает эксперт.
Следует отметить, что по информации CNN, в ответ на действия Кремля в Восточной Европе, включая аннексию Крыма, а также на поддержку режима Башара Асада в Сирии, группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, подготовили проект закона, предусматривающий новые санкции против России.
Впрочем, спрогнозировать на данный момент развитие отношений между США и Россией, особенно после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сложно, отмечает Макитра. Двусторонние отношения могут развиваться и в уже существующем ключе, однако угроза того, что они потеплеют, есть. В любом случае, говорить о возможности смягчения американских санкций в отношении России пока рано, отмечает политолог.
"То, что говорит сейчас Трамп может быть всего-навсего допрезидентской риторикой, потому что вступление в должность вся конструкция власти в США может заставить его быть менее лояльным по отношению к Путину", – говорит Макитра.
Политолог отмечает, что, даже если позиция президента США и американской власти будет различаться, он будет вынужден прислушиваться к мнению американских государственных органов. На сегодняшний день, среди американских чиновников, назначенных Трампом есть как лояльные к России, так и те, кто выступает резко против нее. Поэтому, оценивать политику Трампа можно будет ли после того, как он предпримет свои первые шаги на посту президента США уже после инаугурации.
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