В АП назвали "проверенный способ", как остановить наступление врага

Елисеев заявил, что нужно усилить санкции против России, которая вместе с боевиками разжигает насилие в регионе

В Администрации президента Украины выступают за сохранение и ужесточение санкций против страны-агрессора России. Об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев.

"Есть проверенный способ, как остановить (обострение конфликта) на Донбассе, в частности в Авдеевке, и обезопасить от дальнейшей эскалации насилия – это усилить санкционный режим против агрессора. Ведь именно Россия и поддерживаемые ею боевики разжигают насилие в регионе", – сказал он.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.