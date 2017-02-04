В АП ответили на обвинения Путина: Его раздражает успех Украины
Кремль пытается добиться того, чтобы Запад перестал поддерживать Киев, отметил Елисеев
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев пояснил, почему президент России Владимир Путин оболгал Украину, пишет "Украинская правда".
По словам Елисеева, в АП обратили внимание на слова Путина во время совместной пресс-конференции с президентом Венгрии, где он сказал, что обострение в Авдеевке якобы спровоцировала украинская сторона, чтобы "выбить" деньги из других стран и международных институтов.
"В связи с этим мне вспомнилась народная мудрость, которая говорит, что "выбивают дурь из головы", а деньги вкладывают в успешные страны, что сейчас и демонстрирует Украина путем роста экономики. Поэтому логично, что в Украину сейчас идут деньги", – заявил он.
"Я понимаю раздражение (Путина – ред.) тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе, поэтому я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине и попытаться путем военных провокаций на Донбассе отвлечь внимание и ресурсы от демократических и экономических реформ в нашем государстве", – пояснил Елисеев.
По его словам, для этого Россия ведет активную пропагандистскую работу на международной арене. Она пытается дискредитировать Украину и ее успехи, чтобы западные партнеры перестали нас поддерживать.
Как сообщалось, 2 февраля Путин на совместной пресс-конференции с президентом Венгрии придумал странную причину обострения на Донбассе.
"На мой взгляд есть несколько причин, почему это происходит сейчас. Первая причина заключается в том, что украинскому руководству нужны деньги. Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", – сказал он.
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