В АП ответили на обвинения Путина: Его раздражает успех Украины

Сегодня, 15:06

Кремль пытается добиться того, чтобы Запад перестал поддерживать Киев, отметил Елисеев

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев пояснил, почему президент России Владимир Путин оболгал Украину, пишет "Украинская правда".

По словам Елисеева, в АП обратили внимание на слова Путина во время совместной пресс-конференции с президентом Венгрии, где он сказал, что обострение в Авдеевке якобы спровоцировала украинская сторона, чтобы "выбить" деньги из других стран и международных институтов.

"В связи с этим мне вспомнилась народная мудрость, которая говорит, что "выбивают дурь из головы", а деньги вкладывают в успешные страны, что сейчас и демонстрирует Украина путем роста экономики. Поэтому логично, что в Украину сейчас идут деньги", – заявил он.

"Я понимаю раздражение (Путина – ред.) тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе, поэтому я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине и попытаться путем военных провокаций на Донбассе отвлечь внимание и ресурсы от демократических и экономических реформ в нашем государстве", – пояснил Елисеев.

По его словам, для этого Россия ведет активную пропагандистскую работу на международной арене. Она пытается дискредитировать Украину и ее успехи, чтобы западные партнеры перестали нас поддерживать.

Как сообщалось, 2 февраля Путин на совместной пресс-конференции с президентом Венгрии придумал странную причину обострения на Донбассе.

"На мой взгляд есть несколько причин, почему это происходит сейчас. Первая причина заключается в том, что украинскому руководству нужны деньги. Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", – сказал он.
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