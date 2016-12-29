В АП прогнозируют ратификацию Нидерландами СА в январе-феврале

Елисеев считает, что спасение Соглашения – ключевое достижение украинской дипломатии в этом году

В Украине рассчитывают, что уже в начале следующего года Нидерланды ратифицируют Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Он надеется, что уже первые месяцы нового года ознаменуются положительными решениями для Украины на пути евроинтеграции.

"Судя по последним контактам нашего президента Петра Порошенко с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, нидерландская сторона настроена довольно быстро подать документ на ратификацию в Нижнюю палату парламента. Надеемся, что это будет сделано буквально в январе-феврале 2017 года. Следующий шаг – представление в Сенат. Итак, надеемся, что первые месяцы следующего года ознаменуются полной ратификацией Соглашения об ассоциации", – отметил Елисеев.

По его словам, спасение соглашения – ключевое достижение украинской дипломатии в этом году.

Как сообщала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Хотя премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что намерен в кратчайшие сроки предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязывающем решении.