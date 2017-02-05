В Белом доме назвали разговор Трампа и Порошенко "очень хорошим"

Американская сторона положительно оценила разговор между президентами США Дональдом Трампом и Украины Петром Порошенко, состоявшийся в ночь на воскресенье. Об этом говорится в официальном заявлении офиса пресс-секретаря Белого дома по результатам общения, передает "Укринформ".

"Президент Дональд Трамп только что (в 5 часов вечера субботы) имел очень хороший разговор с Президентом Украины Петром Порошенко о решении различных вопросов, включая длительный конфликт Украины с Россией", – говорится в документе.

При этом подчеркивается, что президент Трамп выразил готовность продолжать участие Соединенных Штатов в урегулировании ситуации в Украине. "Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", – приводится заявление главы Белого дома.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили также возможность личной встречи в ближайшем будущем.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.