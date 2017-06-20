В ближайшее время Порошенко встретится с Макроном – посол Франции

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Анонсировала встречу посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, главной темой президентов станет ситуация на Донбассе.

"Когда будут встречи на разном уровне, будут обсуждаться двусторонние отношения, вопросы будущего Украины, связи с Европой и, конечно, ситуация на Донбассе... Естественно, раз мы являемся частью этого формата ("Нормандского формата"- ред.), мы следим и работаем для того, чтобы найти выход из этой ситуации. Естественно это будет в центре разговора", – рассказала Дюмон.

При этом она уточнила, что встреча президентов состоится в ближайшее время.

"Внешняя политика Франции в вопросе поддержки Украины будет продолжена", – добавила посол.

Напомним, на данный момент президент Украины пребывает с государственным визитом в США. Сегодня он должен встретится с президентом США Дональдом Трампом.