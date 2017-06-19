В ближайшие дни Кабмин внесет проект пенсионной реформы в Раду – Кубив

Минимальную пенсию хотят повысить до 1373 грн не с декабря, а с 1 октября этого года вместе с отменой налогообложения пенсий работающих пенсионеров. Об этом на заседании Согласительного совета в Верховной Раде заявил вице-премьер – министр экономики Степан Кубив.

"По медицинской реформе хочу поблагодарить народных депутатов, которые на последней пленарной неделе поддержали медицинскую реформу. Это настоящее государственное решение, которое не принималось 25 лет. Мы это сделали и вместе с вами мы понимаем и чувствуем ответственность и эти замечания, которые вы можете подать, правительство открыто к диалогу. Реформа должна дать важный результат и мы приняли законопроекты в данном направлении", – отметил Кубив.

По его словам, еще одна стратегическая реформа, о которой говорила Ирина Луценко, которую ждет все общество, – это пенсионная реформа. Президент Украины и Нацсовет реформ поддержали правительство и разработанный Кабмином проект реформы.

"Уже в ближайшие дни мы внесем законопроект в ВР и ожидаем на поддержку депутатов, ведь речь идет о достойных пенсиях для наших граждан и это должно быть приоритетом для всех нас независимо от партийной принадлежности или политических убеждений. Пенсионная реформа предусматривает: 5,6 млн украинских пенсионеров будут получать повышенную пенсию уже с октября 2017 года; введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней зарплаты на уровне 3764 грн (таким образом часть пенсионеров после пересмотра пенсий будут получать почти вдвое больше); правительство предлагает уже с 1 октября, а не с 1 декабря, как предусматривает бюджет, пересмотреть минимальные пенсии – она вырастет до 1373 грн. То есть, рост выплат в этом году коснется почти 9 млн из 11,9 млн пенсионеров", – заявил вице-премьер.

Также с 1 октября правительство предлагает отменить 15% налог с пенсий работающих пенсионеров. "Из 2,3 млн работающих пенсионеров сейчас пенсии налогооблагаются у 494 тыс. пенсионеров. Правительство предлагает, чтобы те, кто работает, получали зарплату и пенсию в полном объеме. С 1 января 2018 года будут установлены единые правила начисления пенсий. Повысится защита работников вредных производств. Новая система в дальнейшем будет укреплять и поддерживать жизнь человека. Дополнительные взносы ЕСВ с 1 января 2019 года людей до 35 лет будут накапливаться на их индивидуальных пенсионных счетах", – подытожил Кубив.

Как сообщалось, ранее в БПП также рассказали о замечаниях президента Украины Петра Порошенко к пенсионной реформе.