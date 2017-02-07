В БПП пояснили, почему Рада не голосует за снятие неприкосновенности с нардепов

Сегодня, 09:27

Депутаты с трудом сняли неприкосновенность с одного народного избранника, но сами отказаться от нее не смогут, считает Гончаренко

Депутаты не захотят лишаться неприкосновенности. Фото из архива
Депутаты не захотят лишаться неприкосновенности. Фото из архива

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко не видит перспектив для голосования за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, так как в сессионном зале не наберется за него 300 голосов. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, депутаты не захотят голосовать сами против себя, поэтому вопрос и не выносят на голосование, чтоб не завалить его.

"Сколько голов мы получили за снятие неприкосновенности с одного Новинского (депутата от Оппозиционного блока, Вадима Новинского, – ред.)? 227? С одного Новинского. Теперь скажите мне, есть ли 300 голосов для того, чтобы снять неприкосновенность "с себя любимого"? То Новинский, то ты не с себя снимаешь. И даже на это нашлось всего 227 депутатов, а нам необходимо 300, которые проголосуют уже не по Новинскому, а по себе лично, что с себя снимают. После голосования по Новинскому этих 300 голосов нет. Чтобы не завалить этот вопрос – его не выносят", – подчеркнул Гончаренко.

Напомним, 8 декабря Верховная Рада Украины дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. За данное решение проголосовали 228 парламентариев.
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