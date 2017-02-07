В БПП пояснили, почему Рада не голосует за снятие неприкосновенности с нардепов

Депутаты с трудом сняли неприкосновенность с одного народного избранника, но сами отказаться от нее не смогут, считает Гончаренко

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко не видит перспектив для голосования за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, так как в сессионном зале не наберется за него 300 голосов. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, депутаты не захотят голосовать сами против себя, поэтому вопрос и не выносят на голосование, чтоб не завалить его.

"Сколько голов мы получили за снятие неприкосновенности с одного Новинского (депутата от Оппозиционного блока, Вадима Новинского, – ред.)? 227? С одного Новинского. Теперь скажите мне, есть ли 300 голосов для того, чтобы снять неприкосновенность "с себя любимого"? То Новинский, то ты не с себя снимаешь. И даже на это нашлось всего 227 депутатов, а нам необходимо 300, которые проголосуют уже не по Новинскому, а по себе лично, что с себя снимают. После голосования по Новинскому этих 300 голосов нет. Чтобы не завалить этот вопрос – его не выносят", – подчеркнул Гончаренко.

Напомним, 8 декабря Верховная Рада Украины дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. За данное решение проголосовали 228 парламентариев.