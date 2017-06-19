В БПП предложили принять законопроекты по Донбассу

Пропрезидентская фракция предлагает принять законопроекты, которые бы обеспечили госзаказами ВУЗы Донбасса, чтобы не допустить оттока молодежи, а также о предоставлении гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от вооруженной российской агрессии. Об этом на Согласительном совете в Верховной Раде заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Решительных и коренных изменений требует судебная система. Поддержка соответствующих законопроектов – это ключевой механизм очищения судебной ветви власти и возвращения доверия граждан к отечественным служителям Фемиды. Поэтому фракция БПП призывает поддержать проект закона №6232 об изменениях в хозяйственный, гражданский и административный кодексы. Также больше нельзя проваливать голосование закона №6427 о конституционном производстве. Мы должны, наконец, внедрить законодательные механизмы работы Конституционного суда и дать возможность украинцам отстаивать собственные конституционные права. Здесь нет политической мотивации. Все спорные вопросы мы можем проговорить в комитетах или в сессионном зале. Инициированная президентом Украины судебная реформа имеет все шансы стать успешной, а правосудие – справедливым и эффективным", – сказал Герасимов.

Также, по его словам, фракция просит включить в повестку дня законопроект №6549 о внесении изменений в закон Украины о предотвращении коррупции (он касается отчетности неприбыльных неправительственных организаций, которые в основном финансируются за европейские и американские гранты – Авт.).

"Отдельно обращаем внимание на законопроект №6016 об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, и о бухгалтерском учете и финансовой отчетности №4646. Напоминаем, что они вводят современные стандарты аудиторской деятельности и бухгалтерского учета по международным правилам. Это даст возможность не только повысить конкурентоспособность на международной арене, а и улучшить эффективность работы в середине нашего государства. Еще один важный для миллионов украинцев вопрос – энергосбережение и энергоэффективность. На прошлой неделе мы приняли проект закона о фонде энергоэффективности, но не менее важно на этой неделе рассмотреть проекты законов № 4901 о коммерческом учете коммунальных услуг, об энергетической эффективности зданий №4941-д. Также просим включить к рассмотрению на четверг еще один законопроект из пакета энергоэффективности – проект закона №1581-д о жилищно-коммунальных услугах", – считает глава фракции БПП.

Крайне важно, по мнению Артура Герасимова, включить в повестку дня и проголосовать закон №6548.

"Это достаточно простые изменения в закон о высшем образовании, которые усилят господдержку высших учебных заведений на Донбассе. Для территорий с многомиллионным населением важно сохранить образовательные учреждения и не допустить оттока молодежи. Предлагается обеспечить такие образовательные учреждения фиксированными госзаказами аналогично тому, что имеют временно перемещенные учебные учреждения. Также фракция БПП просит поддержать законопроект №5475, который вносит изменения в закон о гуманитарной помощи. Он внедряет новые эффективные механизмы предоставления гуманитарной помощи, усиливает взаимодействие государства с международными организациями. Этот закон напрямую касается более 2,5 млн украинцев, которые пострадали от вооруженной агрессии России. Кроме того закон значительно ускорит обеспечение населения самыми необходимыми товарами в экстренных случаях в районе проведения АТО", – подытожил Артур Герасимов.