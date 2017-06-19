В БПП предложили принять законопроекты по Донбассу
По словам главы фракции Артура Герасимова, также важно сосредоточиться на принятии законопроектов по судебной реформе
Пропрезидентская фракция предлагает принять законопроекты, которые бы обеспечили госзаказами ВУЗы Донбасса, чтобы не допустить оттока молодежи, а также о предоставлении гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от вооруженной российской агрессии. Об этом на Согласительном совете в Верховной Раде заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.
"Решительных и коренных изменений требует судебная система. Поддержка соответствующих законопроектов – это ключевой механизм очищения судебной ветви власти и возвращения доверия граждан к отечественным служителям Фемиды. Поэтому фракция БПП призывает поддержать проект закона №6232 об изменениях в хозяйственный, гражданский и административный кодексы. Также больше нельзя проваливать голосование закона №6427 о конституционном производстве. Мы должны, наконец, внедрить законодательные механизмы работы Конституционного суда и дать возможность украинцам отстаивать собственные конституционные права. Здесь нет политической мотивации. Все спорные вопросы мы можем проговорить в комитетах или в сессионном зале. Инициированная президентом Украины судебная реформа имеет все шансы стать успешной, а правосудие – справедливым и эффективным", – сказал Герасимов.
Также, по его словам, фракция просит включить в повестку дня законопроект №6549 о внесении изменений в закон Украины о предотвращении коррупции (он касается отчетности неприбыльных неправительственных организаций, которые в основном финансируются за европейские и американские гранты – Авт.).
"Отдельно обращаем внимание на законопроект №6016 об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, и о бухгалтерском учете и финансовой отчетности №4646. Напоминаем, что они вводят современные стандарты аудиторской деятельности и бухгалтерского учета по международным правилам. Это даст возможность не только повысить конкурентоспособность на международной арене, а и улучшить эффективность работы в середине нашего государства. Еще один важный для миллионов украинцев вопрос – энергосбережение и энергоэффективность. На прошлой неделе мы приняли проект закона о фонде энергоэффективности, но не менее важно на этой неделе рассмотреть проекты законов № 4901 о коммерческом учете коммунальных услуг, об энергетической эффективности зданий №4941-д. Также просим включить к рассмотрению на четверг еще один законопроект из пакета энергоэффективности – проект закона №1581-д о жилищно-коммунальных услугах", – считает глава фракции БПП.
Крайне важно, по мнению Артура Герасимова, включить в повестку дня и проголосовать закон №6548.
"Это достаточно простые изменения в закон о высшем образовании, которые усилят господдержку высших учебных заведений на Донбассе. Для территорий с многомиллионным населением важно сохранить образовательные учреждения и не допустить оттока молодежи. Предлагается обеспечить такие образовательные учреждения фиксированными госзаказами аналогично тому, что имеют временно перемещенные учебные учреждения. Также фракция БПП просит поддержать законопроект №5475, который вносит изменения в закон о гуманитарной помощи. Он внедряет новые эффективные механизмы предоставления гуманитарной помощи, усиливает взаимодействие государства с международными организациями. Этот закон напрямую касается более 2,5 млн украинцев, которые пострадали от вооруженной агрессии России. Кроме того закон значительно ускорит обеспечение населения самыми необходимыми товарами в экстренных случаях в районе проведения АТО", – подытожил Артур Герасимов.
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