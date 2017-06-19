В БПП рассказали о замечаниях президента по пенсионной реформе

По словам Ирины Луценко, президент против поднятия ставки ЕСВ и выступил за отмену налогообложения пенсий

На заседании Нацсовета реформ президент поручил правительству поднять пенсии уже с октября 2017 года. Об этом на заседании Согласительного совета заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"16 июня на Совете реформ рассматривался очень серьезный вопрос – концепция чрезвычайно важной социальной реформы – пенсионной реформы. Первое, президентом было настойчиво указано правительству Украины на то, что следует поднять пенсии уже с октября 2017 года. Следующее, следует снять ограничение пенсий для работающих пенсионеров, отменить налогообложение пенсий. Кроме того, обязательно президент настоял на том, чтобы рассмотреть вопрос и найти ресурсы для осовременивания пенсий военнослужащих, чтобы поднять до надлежащего уровня пенсионное обеспечение граждан, которые пострадали от катастрофы на ЧАЭС", – заявила Ирина Луценко.

Кроме того, по ее словам, президент указал правительству о невозможности максимального порога, с которого будет насчитываться ЕСВ, как 25 минимумов зарплат.

"Это завуалированное предложение говорит о скрытом поднятии ЕСВ и недопустима ситуация, когда государство гарантировало неизменность таких налогов и взносов. Прозвучало предложение на заседании Совета реформ от президента максимальную сумму, с которой взимается ЕСВ, ограничить 15 минимальными зарплатами", – подытожила представитель президента в ВР.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман продемонстрировал новую формулу расчета пенсий.