В Давосе у Порошенко был плотный график встреч (видео)

Встречи на высшем уровне. Петр Порошенко в швейцарском Давосе обсудил выделение нового транша МВФ и помощь Красного креста Украине.

В швейцарском Давосе – жаркое время. Нет, не для лыжников, а для политиков. У украинского президента день расписан по минутам. Встреча с главой комитета Международного Красного креста. Организация планирует потратить 60 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

"Российская агрессия продемонстрировала вновь, что нет другой системы безопасности, кроме НАТО, которая была бы эффективной, чтобы остановить Россию", – сказал Порошенко, президент Украины.

В своем плотном графике Порошенко находит время и для прессы. Дает интервью о совместной борьбе Украины-США с кибертерроризмом, которым промышляет Россия. Встречался с потенциальными инвесторами, в частности с главами ведущих мировых компаний. Зовет осваивать украинский рынок.

Успел Порошенко встретиться с особым гостем форума – главой Китайской Народной республики Си Цзиньпинем, для которого это первый Давос. И он нашел время далеко не для всех. Китайский лидер не скрывал – готов сотрудничать с Киевом и в политической, и в экономической сферах. И сто миллионов долларов – уже есть! От Швейцарии в качестве помощи. Ждут транша и от МВФ. С директором-распорядителем Фонда Петр Порошенко обсудил сроки его получения.

"Мы провели с президентом Порошенко и его командой отличную встречу. Обсудили реформы и их прогресс. Я уверена, последние технические детали будут готовы в течение нескольких дней", – отметила Лагард, директор-распорядитель МВФ.

"Я горжусь тем, что в это тяжелое для экономики время, у нас отличное сотрудничество со всей командой МВФ. И в будущем мы ожидаем многообещающий результат", – добавил Порошенко.

В Давосе – никаких ограничений: официальное и неформальное – всегда рядом. И встретить можно не только звезд политики и бизнеса, а и кино.

Голливудский актер Джордж Клуни приехал с супругой – известным адвокатом Амаль Аламудин. На вечере, где Амаль получала награду за защиту интересов женщин, пострадавших от ИГИЛ, СМИ отметили ее шикарный винтажный костюм и округлившийся животик.

Неофициальным, но крайне важным для Украины – уже несколько лет является традиционный украинского завтрака у бизнесмена и мецената Виктора Пинчука.

"Всегда старались, чтобы это наше мероприятие было переходником между Украиной и Западом. Очень важно, что украинские политики открыто выступали, это важно и для нас, и для тех гостей, которые здесь присутствовали. Их мнения будут услышаны у себя дома, в Вашингтоне и в Европе", – отметил Виктор Пинчук, бизнесмен, организатор украинского завтрака в Давосе.

В меню – без экзотики. Омлет, круасаны, сыры, ветчина и украинские сырники. Тема для разговоров тоже украинская – проблемы и будущие успехи.

"В прошлом году украинская экономика получила хоть и небольшой, но все же прогресс. Достигла успеха в переориентации своей торговли от России в сторону Европы. Я видел прогноз, что до 2020 года Украина может стать третьим государством в мире по экспорту зерна", – сказал Роберт Гeйтс, министр обороны США.

За дни форума Давос посетили более двадцати тысяч людей. Еще завтра – маленький городок в швейцарских Альпах будет центром мировой элиты. А к вечеру гости станут разъезжаться с горного курорта.

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