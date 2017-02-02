В ЕС договорились о "безвизе" для Украины с лета 2017 года – СМИ

Безвизовый режим с Европейским Союзом для граждан Украины будет одобрен в конце весны и начнет полноценно работать летом 2017 года, сообщает интернет издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в Европейской Комиссии и Совете Евросоюза.

"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", – говорится в статье "Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины", опубликованной в "Европейской правде" в четверг.

По информации издания, для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля. А в марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он забрал только один день), в апреле – перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае – на одобрение Советом ЕС.

Отмечается, что если отклонений от графика не будет, июнь станет датой начала работы безвизового режима Украины с ЕС.

"Из процедур принятия решений в ЕС получается, что фактическое действие безвиза на границе может начаться в июне, а окончательное решение Совета ЕС будет принято в мае, после президентских выборов во Франции", – пишет издание.