В ЕС раскрыли важные детали переговоров Могерини и Лаврова по Украине

Сегодня, 14:13

Европейский дипломат заявила о необходимости прекращения боев на Донбассе

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсудила в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обострение ситуации в Украине и заявила о необходимости немедленно прекратить бои. Об этом со ссылкой наЕвропейскую внешнеполитическую службу сообщает Корреспондент.

"Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Высокий представитель – вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементацией минских соглашений", – говорится в заявлении европейской стороны.

Напомним, ранее президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы прекратить эскалацию конфликта в Авдеевке.
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