В этом году Контактная группа больше не встретится

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 16 января 2017 года, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Группе Мартин Сайдик.

"Очередное заседание Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп состоится 16 января следующего года", – сказал он журналистам после заседания Группы в среду в Минске.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Контактной группы удалось достичь договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 24 декабря.