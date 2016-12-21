В этом году Контактная группа больше не встретится
Очередной раунд переговоров назначен на 16 января
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 16 января 2017 года, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Группе Мартин Сайдик.
"Очередное заседание Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп состоится 16 января следующего года", – сказал он журналистам после заседания Группы в среду в Минске.
Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Контактной группы удалось достичь договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 24 декабря.
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