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В этом году Контактная группа больше не встретится http://www.segodnya.ua/img/article/7817/59_main.1482340040.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/59_tn.1482340040.jpg Политика Очередной раунд переговоров назначен на 16 января

В этом году Контактная группа больше не встретится

Вчера, 19:03

Очередной раунд переговоров назначен на 16 января

Следующее заседание Контактной группы состоится 16 января 2017 года. Фото: cxid.info
Следующее заседание Контактной группы состоится 16 января 2017 года. Фото: cxid.info

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 16 января 2017 года, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Группе Мартин Сайдик.

"Очередное заседание Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп состоится 16 января следующего года", – сказал он журналистам после заседания Группы в среду в Минске.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Контактной группы удалось достичь договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 24 декабря.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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