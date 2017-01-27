В ГПУ сообщили новые подробности о письме Януковича к Путину

Сегодня, 17:29

Генеральной прокуратуре было давно известно о письме экс-гаранта к российскому лидеру

Виктор Янукович. Фото: zn.ua
Виктор Янукович. Фото: zn.ua

Долгое не обнародование письма экс-президента Виктора Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину связано с тем, что Генеральная прокуратура устанавливала достоверность подписания беглым гарантом данного документа. Об этом заявил на брифинге глава отделения Главной военной прокуратуры ГПУ Максим Крым, передает NewsOne.

По его словам, о наличии письма Януковича к Путину Генеральной прокуратуре было известно давно.

"Но мы принимали все необходимые меры относительно установления обстоятельств совершения криминального правонарушения, присутствия в указанных действиях состава криминального правонарушения. После получения нами безусловных доказательств об аутентичности подписания Януковичем этого сообщения и подтверждения им, в том числе в СМИ, что именно он обратился с именно этим письмом, генеральный прокурор Украины принял решение о сообщении ему о подозрении в совершении криминальных правонарушений", – пояснил он.

Напомним, 18 января Секретариат ООН предоставил Киеву фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины. По словам генпрокурора Юрия Луценко, все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.

В свою очередь сам беглый экс-гарант заявил, что нет ничего сенсационного в появлении его письма, так как оно находится в открытом доступе. Он считает, что шумиха вокруг письма связана с приближением годовщины расстрела майдановцев.
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