В ГПУ заверили Януковича, что в Украине его жизни ничего не угрожает

Сегодня, 16:57

Бывшему гаранту готовы организовать круглосуточную охрану, если он явится в Украину, отметил прокурор

Януковичу обещают безопасность. Фото: ZN.ua
Януковичу обещают безопасность. Фото: ZN.ua

Генеральная прокуратура готова обеспечить безопасность экс-президенту Виктору Януковичу, если он явится в Украину для участия в судебном процессе по делу о государственной измене. Об этом заявил на пресс-конференции прокурор главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Руслан Кравченко, передает "Апостроф".

По его словам, бывшему гаранту готовы организовать круглосуточную охрану, если он явится в Украину.

"Я считаю, что подозреваемому Януковичу ничего не угрожает его жизни и здоровью на территории Украины. Я, как процессуальный руководитель в данном уголовном производству, гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу", – сказал Кравченко

Как заявлял Виктор Янукович, он готов сотрудничать с украинским следствием, и убежден, что сейчас нет никаких препятствий для проведения необходимых следственных и процессуальных действий с его участием на территории Российской Федерации.

Напомним, защита Януковича требует вручения ему измененного подозрения в порядке международной правовой помощи. Ранее, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Также сообщалось, что Госфинмониторинг активно расследует факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его приближенным. По их данным, экс-президент и его окружение "отмыли" в Украине более 200 миллиардов гривен.
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