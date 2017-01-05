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В Кабмине назвали размер зарплат Гройсмана и министров http://www.segodnya.ua/img/article/7856/66_main.1483576344.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/66_tn.1483576344.jpg Политика По словам Бондаренко, работники Секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень

В Кабмине назвали размер зарплат Гройсмана и министров

Сегодня, 02:32

По словам Бондаренко, работники Секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень

В Кабмине назвали размер зарплат Гройсмана и министров . Фото: ukrafoto.com
В Кабмине назвали размер зарплат Гройсмана и министров . Фото: ukrafoto.com

Зарплаты главы правительства Владимира Гройсмана и министров составляют около 35 тысяч гривень.

Об этом государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко сообщил в эфире "Громадське радіо".

По его данным, Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками 35 тысяч гривень, министры получат примерно такие же зарплаты.

По словам Бондаренко, работники Секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень в месяц, руководители департаментов – от 12 до 15 тысяч гривень.

Государственный секретарь также сообщил, какая зарплата ему назначена.

"У меня оклад 13 тысяч гривень. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет – это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения, – правительство", – отметил госсекретарь.

С надбавками он получать около 20 тысяч гривень.
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