В Кабмине назвали размер зарплат Гройсмана и министров
По словам Бондаренко, работники Секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень
Зарплаты главы правительства Владимира Гройсмана и министров составляют около 35 тысяч гривень.
Об этом государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко сообщил в эфире "Громадське радіо".
По его данным, Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками 35 тысяч гривень, министры получат примерно такие же зарплаты.
По словам Бондаренко, работники Секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривень в месяц, руководители департаментов – от 12 до 15 тысяч гривень.
Государственный секретарь также сообщил, какая зарплата ему назначена.
"У меня оклад 13 тысяч гривень. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет – это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения, – правительство", – отметил госсекретарь.
С надбавками он получать около 20 тысяч гривень.
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