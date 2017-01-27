В Кабмине заявили, что Донбасс не оккупирован

Сегодня, 09:24

Согласно международному праву, захваченные территории находятся под "эффективным контролем" России, пояснил министр

Вадим Черныш. Фото: Facebook
Вадим Черныш. Фото: Facebook

Донбасс нельзя считать оккупированным согласно международному праву, в отличие от Крыма, заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, передает "Украинская правда".

"В Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация. Не прячась ни от кого, действуют оккупационные органы власти, полиция и суды Российской Федерации. Зато на востоке Украины Россия пытается показать свою удаленность от процесса. Хотя и мы знаем, что они непосредственно вовлечены в этот процесс", – сказал он.

"Поэтому и Комитет министров Совета Европы, и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а о "эффективном контроле". Это означает, что российская сторона является стороной вооруженного конфликта – но не напрямую, а через эффективный контроль над теми, кто является вооруженной так называемой "властью", – добавил Черныш.

По его словам, эта правовая разница не меняет сути вооруженного противостояния Украины и России, "но правовые последствия здесь разные".

Он отметил, что при оккупации полную ответственность за аннексированный Крым несет Россия. А при "эффективном контроле" Киев обязан действовать так, чтобы в невоенный способ вернуть территории, интегрировать их и поддерживать с ними связи.

"То есть, признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными – это фактически построить стену", – резюмирован министр.

Аналогичное заявление сделал и замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Напомним, осенью прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, в которой Россия называется государством-оккупантом.
кабмин, россия, Украина, министр, Донбасс, оккупация, черныш, оккупированные территории

Вы сейчас просматриваете новость "В Кабмине заявили, что Донбасс не оккупирован". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Илья Пономарев. Фото: Facebook

Пономарев считает, что РФ хочет отказаться от Донбасса

Вчера, 16:02

Кремль планирует расторговать оккупированные территории на санкции, считает российский оппозиционер

Власть

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко создал специальную военно-воздушную зону над Донбассом

24 Января, 10:38

Ответственность за воздушное пространство над оккупированными территориями несет командование "Восток"

Мир

Российский военные могут надолго задержаться в Беларуси. Фото: ТАСС

Военный эксперт рассказал, как Путин незаметно оккупирует Беларусь

25 Января, 11:00

Опротестовать мягкую оккупацию Беларуси у Запада не будет формального повода, так как Минск и Москва – в одном Союзном государстве

Политика

Деоккупация Донбасса будет происходить в несколько этапов. Фото: Mil.gov.ua

Украина готовится поэтапно возвращать Донбасс

20 Января, 09:05

Сейчас разрабатывается дорожная карта деоккупации этих территорий, отметил Черныш

Политика

Надежда Савченко, фото 24tv.ua

Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма

17 Января, 21:03

Освободить Донбасс, по мнению парламентария, можно путем переговоров

Политика

Плотницкий и Захарченко зовут Савченко в гости. Фото: glavnoe.ua

Главари "Л/ДНР" готовы договариваться с Савченко и приглашают "в гости"

17 Января, 16:26

Лидеры боевиков готовы гарантировать ей безопасность, если нардеп решится приехать на оккупированные территории для переговоров по пленным

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования