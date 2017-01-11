В компромате РФ на Трампа нашли сведения о тайной встрече Путина и Януковича
В опубликованном американскими СМИ компромате на новоизбранного президента США
Дональда Трампа есть ведомости о тайной встрече главы Кремля Владимира Путина с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом пишет издание Buzzfeed.
В документе, подготовленном якобы британским разведчиком для политических конкурентов Трампа, есть раздел, который посвящен связям бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта с коррупционными схемами Януковича.
В частности, указывается, что у Януковича и Путина была тайная встреча возле Волгограда, на которой беглый экс-президент Украины убеждал российского лидера в том, что нет доказательств его "откатов" Манафорту.
В тексте документе говорится, что встреча состоялась 15 августа 2016 года.
При этом утверждается, что Путин Януковичу не поверил.
Как сообщалось, в СМИ опубликовали доклад о "компромате России" на Трампа.
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