В компромате РФ на Трампа нашли сведения о тайной встрече Путина и Януковича

В опубликованном американскими СМИ компромате на новоизбранного президента США

Дональда Трампа есть ведомости о тайной встрече главы Кремля Владимира Путина с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом пишет издание Buzzfeed.

В документе, подготовленном якобы британским разведчиком для политических конкурентов Трампа, есть раздел, который посвящен связям бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта с коррупционными схемами Януковича.

В частности, указывается, что у Януковича и Путина была тайная встреча возле Волгограда, на которой беглый экс-президент Украины убеждал российского лидера в том, что нет доказательств его "откатов" Манафорту.

В тексте документе говорится, что встреча состоялась 15 августа 2016 года.

При этом утверждается, что Путин Януковичу не поверил.

Как сообщалось, в СМИ опубликовали доклад о "компромате России" на Трампа.