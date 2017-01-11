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В компромате РФ на Трампа нашли сведения о тайной встрече Путина и Януковича http://www.segodnya.ua/img/article/7871/5_main.1484121452.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/5_tn.1484121452.jpg Политика В опубликованном американскими СМИ компромате на новоизбранного президента США 

В компромате РФ на Трампа нашли сведения о тайной встрече Путина и Януковича

Сегодня, 09:56

В опубликованном американскими СМИ компромате на новоизбранного президента США 

Виктор Янукович и Владимир Путин. Фото: capital.ua
Виктор Янукович и Владимир Путин. Фото: capital.ua

Дональда Трампа есть ведомости о тайной встрече главы Кремля Владимира Путина с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом пишет издание Buzzfeed.

В документе, подготовленном якобы британским разведчиком для политических конкурентов Трампа, есть раздел, который посвящен связям бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта с коррупционными схемами Януковича.

В частности, указывается, что у Януковича и Путина была тайная встреча возле Волгограда, на которой беглый экс-президент Украины убеждал российского лидера в том, что нет доказательств его "откатов" Манафорту.

В тексте документе говорится, что встреча состоялась 15 августа 2016 года.

При этом утверждается, что Путин Януковичу не поверил.

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Как сообщалось, в СМИ опубликовали доклад о "компромате России" на Трампа.
россия, Янукович, Путин, встреча, компромат, дональд трамп

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Источник:

Обозреватель

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