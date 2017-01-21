В Кремле заявили, что Россия не должна выполнять Минские соглашения

В России считают, что Минские соглашения должны быть реализованы только Киевом и Донбассом, в то время как РФ выступает "гарантом" этого процесса и якобы не является стороной конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу ВВС.

"Проблема в том, что мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения. Мы – страна, которая должна гарантировать реализацию Минских соглашений вместе с Францией и Германией", – сказал он.

Песков подчеркнул, что "Минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе".

Напомним, 18 января лидеры России, Франции и Германии обсудили по телефону вопрос реализации Минских договоренностей.

Главы государств "нормандской четверки" пришли к выводу, что положения "Минска-2" являются единственным путем урегулирования кризиса на востоке Украины. И нормандский формат, с этой точки зрения, является наиболее удобным форматом для реализации прогресса по всем вопросам, включая вопросы безопасности и политики.