В Кремле ждут, когда США определятся с Украиной

Все будет зависеть от позиции "новых" американцев, считает Песков

Новая власть США вскоре может показать, будет ли их позиция по ситуации в Украине способствовать урегулированию этого вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", – сказал Песков.

По его словам, позиция новой власти США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса.

"Это будет зависеть от позиции "новых" американцев, ведь "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Песков заявил, что Россия не должна выполнять Минские соглашения.