Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
В Крыму отреагировали на идею Савченко по "сдаче" полуострова http://www.segodnya.ua/img/article/7895/30_main.1484754981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/30_tn.1484754981.jpg Политика Заявление нардепа по "обмену" Крыма на Донбасс выглядит нереалистичным, считает представитель оккупантов

В Крыму отреагировали на идею Савченко по "сдаче" полуострова

Сегодня, 17:56

Заявление нардепа по "обмену" Крыма на Донбасс выглядит нереалистичным, считает представитель оккупантов

Владимир Константинов. Фото: wikipedia.org
Владимир Константинов. Фото: wikipedia.org

В оккупированном Крыму считают, что жители Донбасса не поддержат предложение народного депутата Надежда Савченко отказаться от полуострова ради возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины. Такое мнение высказал самопровозглашенный "спикер Горсовета" полуострова Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Он считает, что заявление нардепа по "обмену" Крыма на Донбасс выглядит нереалистичным.

"Это (заявление Савченко — ред.) не имеет ничего общего с реальностью. Надо поехать туда на Донбасс и спросить у людей, сейчас там все сложнее… Сейчас нужно отталкиваться от мнения людей, с ними вести диалог. А хотят ли они этого? Задайте им этот вопрос, и вы поймете, что она говорит совершенно нереалистические вещи", – сказал Константинов.

Напомним, вчера, 17 января, Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они (депутаты – ред.) будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

В свою очередь у Путина ответили на предложение Савченко "обменять" Крым на Донбасс. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы.

В Службе безопасности Украины заявили, что дадут правовую оценку заявлению Савченко по "обмену" Крыма на освобождение Донбасса.
заявление, Крым, Донбасс, савченко, константинов

Вы сейчас просматриваете новость "В Крыму отреагировали на идею Савченко по "сдаче" полуострова". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Политолог пояснил, почему нардепам не удастся избавиться от Савченко

Сегодня, 17:36

Исключение скандального нардепа из Комитета по нацбезопасности не повлияет на ее политическую деятельность, считает эксперт

Донбасс

Надежда Савченко. Фото: Facebook

В "ДНР" и "ЛНР" отреагировали на слова Савченко о сдаче Крыма ради Донбасса

Сегодня, 11:28

Представители боевиков хотят говорить с Савченко, наделенной Киевом полномочиями 

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко объяснила свое скандальное высказывание о сдаче Крыма

Сегодня, 15:37

Нардеп считает, что с нынешним военным руководством страны захваченные Россией территории не вернуть

Украина

Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Комитет Рады просит ГПУ проверить, есть ли в действиях Савченко признаки госизмены

Сегодня, 16:40

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны пердложили пустить дело в рамках действующего законодательства

Политика

Надежда Савченко. Фото: "Обозреватель"

Савченко ответила на обвинения в госизмене

Сегодня, 16:39

Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила

Политика

Рефат Чубаров. Фото: AFP

Чубаров резко отреагировал на заявление Савченко по Крыму

Сегодня, 12:07

Глава Меджлиса назвал высказывание нардепа предательством по отношению к гражданам Украины и крымским татарам, которые остаются заложниками на полуострове

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.