В Крыму отреагировали на идею Савченко по "сдаче" полуострова

В оккупированном Крыму считают, что жители Донбасса не поддержат предложение народного депутата Надежда Савченко отказаться от полуострова ради возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины. Такое мнение высказал самопровозглашенный "спикер Горсовета" полуострова Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Он считает, что заявление нардепа по "обмену" Крыма на Донбасс выглядит нереалистичным.

"Это (заявление Савченко — ред.) не имеет ничего общего с реальностью. Надо поехать туда на Донбасс и спросить у людей, сейчас там все сложнее… Сейчас нужно отталкиваться от мнения людей, с ними вести диалог. А хотят ли они этого? Задайте им этот вопрос, и вы поймете, что она говорит совершенно нереалистические вещи", – сказал Константинов.

Напомним, вчера, 17 января, Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они (депутаты – ред.) будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

В свою очередь у Путина ответили на предложение Савченко "обменять" Крым на Донбасс. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы.

В Службе безопасности Украины заявили, что дадут правовую оценку заявлению Савченко по "обмену" Крыма на освобождение Донбасса.