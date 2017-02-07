В МИД Германии назвали условия для проведения встречи лидеров "нормандской четверки"

Сегодня, 10:32

Посол отметил, что в данный момент проходят встречи советников, чья задача – готовить основу для переговоров глав государств

Эрнст Райхель. Фото: albeu.com
Эрнст Райхель. Фото: albeu.com

Переговоры лидеров "нормандской четверки" могут пройти лишь в том случае, если на них можно будет добиться прогресса в выполнении Минских соглашений. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Такая возможность существует, и разговоры об этой встрече ведутся. Но также ведутся разговоры и о том, а есть ли смысл ее проводить? Переговоры в Нормандском формате могут состояться в случае, если на них будет достигнут прогресс, найдены пути лучшего выполнения пунктов Минских соглашений", – заявил посол.

Эрнст Райхель отметил, что в данный момент проходят встречи советников, чья задача – готовить основу для переговоров глав государств. По его словам, на подготовительных встречах речь идет о вопросах, которые охватывают всю палитру положений минских соглашений.

Ранее Эрнст Райхель заявил, что многие фазы реализации минских соглашений требуют синхронности выполнения.

"Есть много фаз выполнения этих (Минских, – Ред.) соглашений, которые требуют от сторон синхронности. Но представления о том, что сначала одна сторона должна выполнить практически все, и только после этого другая сторона начнет отвечать взаимностью – эти представления нереалистичны", – заявил посол.

Он также отметил, что немецко-французская версия "дорожной карты" минских соглашений лежит примерно посредине между российской и украинской.
Германия, Донбасс, нормандская четверка, минские соглашения, Райхель

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Источник:

РБК-Украина

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