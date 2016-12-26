В МИД Казахстана сделали заявление по Донбассу
Как отмечается, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию Минских соглашений
Казахстан готов содействовать переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины и предоставить соответствующую площадку для диалога, сообщил министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов, передает "РИА Новости".
"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию Минских соглашений", – сказал Идрисов.
Он напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию".
"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", – подчеркнул Идрисов.
Напомним, на последней встрече трехсторонней группы в Минске стороны договорились об очередном режиме тишины, который должен был начаться с субботы 24 декабря. Но, как это было уже не раз, боевики нарушили договоренности. Нынешнее "перемирие" длилось 25 минут – боевики применили стрелковое оружие в районе Желтого Луганской области. Всего же за субботу боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ.
За минувшие сутки боевики нарушали режим прекращения огня на Донбассе 33 раза.
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