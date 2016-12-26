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В МИД Казахстана сделали заявление по Донбассу http://www.segodnya.ua/img/article/7830/94_main.1482745938.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/94_tn.1482745938.jpg Политика Как отмечается, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию Минских соглашений

В МИД Казахстана сделали заявление по Донбассу

Сегодня, 11:49

Как отмечается, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию Минских соглашений

Эрлан Идрисов. Фото: kapital.kz
Эрлан Идрисов. Фото: kapital.kz

Казахстан готов содействовать переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины и предоставить соответствующую площадку для диалога, сообщил министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов, передает "РИА Новости".

"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию Минских соглашений", – сказал Идрисов.

Он напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию".

"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", – подчеркнул Идрисов.

Напомним, на последней встрече трехсторонней группы в Минске стороны договорились об очередном режиме тишины, который должен был начаться с субботы 24 декабря. Но, как это было уже не раз, боевики нарушили договоренности. Нынешнее "перемирие" длилось 25 минут – боевики применили стрелковое оружие в районе Желтого Луганской области. Всего же за субботу боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ.

За минувшие сутки боевики нарушали режим прекращения огня на Донбассе 33 раза.
россия, Казахстан, Украина, Донбасс, идрисов

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