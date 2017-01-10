В МИД Польши заявили, что к разрушению памятника поляков в Гуте Пеняцкой причастна Москва

Журавский вел Граевский подчеркнул, что на этот инцидент обе стороны должны отреагировать солидарно, подчеркивая, что поляки и украинцы не позволят себя поссорить

Советник главы МИД Польши, профессор Пшемыслав Журавский вел Граевский считает, что за повреждением польского памятника в Гуте Пеняцкой во Львовской области стоит Москва, сообщает Укринформ.

"Свой интерес (в совершении такого преступления, – Ред.) и проблемы с выполнением провокации однозначно указывают на то, что источником этого всего является Москва. Подтверждением этому является также факт, что первыми об этом событии проинформировали российские СМИ", – заявил Журавский вел Граевский.

Эксперт обратил внимание, что видео, размещенное в Youtube, подписано на украинском языке с русизмами ("знищен польський пам'ятник", – Ред.). Он напомнил, что в течение 2015-2016 годов при уничтожении украинских памятников в Польше вандалы также оставляли там польские надписи с ошибками. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в обоих случаях злоумышленники не знали или плохо знали, соответственно, польский и украинский языки.

Журавский вел Граевский не верит, что к уничтожению польского памятника причастны украинцы.

"Инцидент произошел 8 января – во второй день Рождества в Украине. Это еще больше подчеркивает нереальность того, что украинец, галичанин, в день великого праздника пойдет уничтожать памятник. В психологическом смысле это выглядит гротескно", – подчеркнул советник главы польского внешнеполитического ведомства.

По его словам, уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой является свидетельством того, что "идет интенсивная попытка поссорить народы нашего региона, которым угрожает Россия".

"В этом нет ничего нового. Если Россия смогла взорвать жилые дома с собственными гражданами (в Москве и Буденновске в 1999 году, – Ред.), чтобы спровоцировать вторую Чеченскую войну, то почему она не смогла бы уничтожать памятники", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что расследованием этого инцидента, а также всех тех, которые произошли ранее в Польше, надо заниматься очень серьезно, поскольку это "не является вопросом каких-то "капризов" отдельных лиц, а вопросом национальной безопасности обеих стран и международных отношений".

Журавский вел Граевский подчеркнул, что на этот инцидент обе стороны должны отреагировать солидарно, подчеркивая, что поляки и украинцы не позволят себя поссорить. "Это мы можем сделать вместе и вместе нужно преследовать виновников преступления", – констатировал он.

По его убеждению, последним инцидентом россияне "пересекли определенную черту".

"Здесь нужной будет не просто декларация (со стороны властей стран, – Ред.) для успокоения собственной совести, а начало действий по эффективному воздействию как на польское, так и на украинское общественное мнение, объясняя гражданам обеих стран реальную ситуацию, ломая этим цели российских провокаций (поссорить народы, – Ред.)", – отметил советник главы МИД Польши.

Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, изрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

Информацию о происшествии первым обнародовало российское информагентство Regnum, а также пророссийские издания в Украине. Видео с места преступления злоумышленники разместили в свежесозданном профиле в YouTube с названием "Вільна Україна" и символикой "Правого сектора" в оформлении. Это единственное видео, размещенное на указанном YouTube-канале.

Посольство Польши в Украине во вторник направило МИД Украины дипломатическую ноту в связи с уничтожением польского памятника.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что те, кто совершил акт вандализма в Гуте-Пеняцкой, не имеют ничего общего с Украиной полякам.