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В МИД рассказали о перспективе внедрения визового режима с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7823/34_main.1482481824.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/34_tn.1482481824.jpg Политика Ограничительные дипломатические меры с Россией не решит проблему с временно неконтролируемой Украиной границей, считает Беца

В МИД рассказали о перспективе внедрения визового режима с РФ

Сегодня, 10:26

Ограничительные дипломатические меры с Россией не решит проблему с временно неконтролируемой Украиной границей, считает Беца

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua
Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины готовы осуществить процесс внедрения визового режима с Россией, если будет принято соответствующее политическое решение, а также дипломаты отдают себе отчет в том, что может последовать зеркальный ответ. Об этом рассказала в эфире телеканала "112 Украина" спикер ведомства Марьяна Беца.

По ее словам, для введения виз с РФ нужно решение соответствующих компетентных органов.

"Действительно, мы анализируем этот вопрос, он не новый. В любом случае, технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами. Есть еще ряд вопросов, которые нужно взвешенно рассмотреть, учесть, и прежде всего, последствия для рядовых граждан, так как их почти 3 млн, проживающих в РФ, и защита которых является нашим приоритетом. Бесспорно, этот вопрос политических заключенных", – говорит Беца.

Она отметила, что ограничительные меры не решат вопрос потока людей через временно неконтролируемую часть украинской границы.

"Безусловно, мы понимаем, что проблема внедрения визового режима не урегулирует вопрос временно неконтролируемой правительством Украины части российско-украинской государственной границы. Это достаточно сложный вопрос. И еще очень важный фактор – это вопрос Крыма", – отметила дипломат.

Кроме того она понимает, что вполне возможно будут введены аналогичные меры и с российской стороны в отношении украинских граждан.

"Мы не исключаем также, что в случае введения визового режима возможны любые провокации со стороны России. С одной стороны, это может быть зеркальная реакция – введение визового режима с Украиной, с другой стороны, это может быть и отсутствие зеркальной реакции со стороны РФ. Поэтому не уменьшится поток украинских граждан в РФ и не снимет с повестки дня вопрос их безопасности в России", – добавила Беца.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил народным депутатам поднять вопрос введения визового режима с Российской Федерацией и расширения санкций в отношении государства-агрессора.

В свою очередь в Кремле прокомментировали инициативу украинских властей ввести визы для россиян. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва примет необходимые меры, в случае если Киев введет визовый режим для россиян.
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