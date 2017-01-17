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В МИД РФ ответили на подачу Киевом иска против Москвы в Международный Суд ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7890/50_main.1484657657.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/50_tn.1484657657.jpg Политика Как отмечается, РФ намерена использовать доступные средства правовой защиты

В МИД РФ ответили на подачу Киевом иска против Москвы в Международный Суд ООН

Сегодня, 14:50

Как отмечается, РФ намерена использовать доступные средства правовой защиты

МИД РФ. Фото: newsgeorgia.ge
МИД РФ. Фото: newsgeorgia.ge

Основной целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный Суд. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с подачей Киевом иска против Москвы в Международный Суд ООН.

"Российская Федерация намерена использовать доступные средства правовой защиты. Более подробный комментарий может быть дан после внимательного ознакомления с процессуальными документами. Настоящий комментарий делается без ущерба для каких-либо прав Российской Федерации в ходе возможного разбирательства и не может рассматриваться как отказ от каких-либо требований или возражений, имеющихся у Российской Федерации, в том числе касательно юрисдикции Суда или допустимости украинских претензий", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.
россия, Украина, иск, гаага, мид рф, международный суд

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Источник:

"Сегодня"

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